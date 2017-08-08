Михаил Григоренко: "В НХЛ была пара предложений, но хотелось небольшой стабильности"

Новичок ЦСКА Михаил Григоренко в интервью "СЭ" отметил, что у него были предложения от клубов НХЛ. Напомним, что нападающий перебрался в армейский клуб из "Колорадо".

– Еще весной вы вроде бы никуда не собирались, а летом перебрались в ЦСКА. С чем это связано?

– Много факторов было. От ЦСКА хорошее предложение поступило. В НХЛ, правда, тоже была пара предложений. Но я взвесил все за и против, тем более что армейцы дали контракт больше, чем на один сезон, а там был варианты только на год. Хотелось небольшой стабильности. Ну и поиграть – лично у меня задача здесь такая: играть на первых ролях в первых двух звеньях, набирать очки, забивать голы. Поэтому и вернулся. Я считаю, что в моем плане вообще хорошо будет. Я должен и в игре прибавить, и на новый уровень выйти. И сборная здесь тоже – тренерский штаб кандидатов смотрит. Уже даже в олимпийскую сборную вызвали. Поэтому рад, что вернулся.

– Если не секрет – что были за два клуба НХЛ, от которых у вас были предложения?

– На самом деле очень много разговоров велось с несколькими клубами. Какие-то просто приглашали, какие-то – хотели подождать немножко. Но я бы не хотел называть – сейчас в этом нет смысла. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Григоренко