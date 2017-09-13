Михаил Григоренко: "У ЦСКА сплоченный коллектив, драк на тренировках не было"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о серьезной конкуренции за место в составе. Армейцы провели девять матчей на старте регулярного чемпионата КХЛ, однако ни один из игроков не принял участия во всех встречах из-за ротации.

- Я из девяти пропустил только две игры, поэтому на мне ротация практически не сказывается, - цитирует "Р-Спорт" Григоренко. - Но это неизбежная ситуация, все это понимают. В команде здоровая конкуренция, поэтому ничего страшного нет. Мы все готовимся к каждой игре и делаем все, что от нас зависит. Драк на тренировках не было, у нас коллектив сплоченный. Мы не обращаем внимания на негатив вокруг ЦСКА. Выходим и делаем свою работу, это дело журналистов писать какое-то свое мнение, я к этому отношусь спокойно.