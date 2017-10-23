Михаил Григоренко: "СКА по своей игре не затерялся бы в НХЛ"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после поражения от СКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде не удалось сдержать нападающего соперника Илью Ковальчука. Он также добавил, что санкт-петербургский клуб по своей игре не затерялся бы в НХЛ.

– Сегодня сразу с первой смены пошли в бой, это уже не начало сезона, когда мы только притирались друг к другу, – приводит ТАСС слова Григоренко. - Думаю, СКА не затерялся бы в НХЛ, у них собраны отличные хоккеисты, видно их сыгранность.

У нас не получилось сдержать Ковальчука, СКА здорово разыграл большинство. Илью выводили на бросок, просто не удавалось перекрывать передачи. Вроде бы неплохо оборонялись, но то клюшку не там поставим, то бросок не заблокируем, то трафик на "пятаке" не создадим плюс схватили пару ненужных удалений.