Михаил Григоренко: "Счет не совсем отражает ход матча со "Спартаком"

Нападающий сборной России и ЦСКА Михаил Григоренко отметил, что позитивные эмоции от Олимпиады сказываются на серии 1/8 финала Кубка Гагарина против "Спартака". В первом матче армейцы победили красно-белых со счетом 6:0. В субботу в "Лужниках" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, на котором присутствовал Григоренко.

– Позитивные эмоции, которые остались с Олимпиады, помогают показывать достойную игру, – цитирует Григоренко официальный сайт ЦСКА. – Ребята очень тепло встретили. Всегда приятно вернуться в родную команду.



Счет не совсем отражает ход матча, игра была непростая и достаточно напряженная. Мы реализовали свои моменты, а они нет. Наш вратарь Илья Сорокин здорово сыграл.

​Ходили на митинг, поддерживали Владимира Владимировича. Я в первый раз ходил на подобное мероприятие, очень рад новым положительным ощущениям. Приятно было видеть многих звезд, например, Владимира Машкова, недавно как раз смотрели фильм с ним в главной роли – "Движение вверх".