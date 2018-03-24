Михаил Григоренко: "Пять овертаймов с "Йокеритом" сплотили ЦСКА, это поможет в плей-офф"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после шестого матча серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции КХЛ против "Йокерита" (4:3) подчеркнул, что его команда заслужила победу в противстоянии с "джокерами". Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Нетипичный матч для этой серии, много голов было забито, – цитирует "РИА Новости" Григоренко. – Считаю, мы играли лучше и заслужили победу в матче и серии. В прошлом матче тоже у нас было больше шансов, но вратарь у них здорово играл. Прошлая игра с пятью овертаймами сплотила нас, несмотря на поражение. Вообще такой опыт раз в жизни бывает, там важнее был даже не результат, а процесс, то, как все бились, старались. Это и сплотило нас, это полезный опыт, который обязательно поможет нам дальше в этом плей-офф.