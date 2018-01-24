Михаил Григоренко: "Пока после НХЛ все складывается нормально"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренкопосле поражения от "Ак Барса" (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ назвал ключевой момент встречи.

– Было интересно, зрелищно, много шайб. Они забили больше, нас где-то не хватило, - цитирует Григоренко "Бизенс Online".

– Что было ключевым, на ваш взгляд?

– Наверное, тот незасчитанный гол Капризова. Будь – 5:5, могло быть иначе.

– Волнуетесь из-за того, что до сих пор не объявили состав в Корею?

– Нет. Что будет, то будет. Наше дело играть, показывать свой уровень. 25-го числа объявят состав, примем, как должное. Пока идет регулярка, о Корее не думаем – рано, есть клубные задачи. Пока после НХЛ все складывается нормально, работаю, лишь после сезона можно будет делать какие-то выводы.