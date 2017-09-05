Михаил Григоренко: "По игре ЦСКА может конкурировать с командами НХЛ"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко считает, что армейцы могут конкурировать с клубами из НХЛ. Вместе с тем, форвард, ранее выступавший за "Баффало" и "Колорадо", отметил, что по силе столичная команда немного уступает североамериканским коллективам.

- Конечно, в отдельно взятой игре с командой НХЛ любой соперник может зацепиться. Все-таки ЦСКА немного по силе уступает командам НХЛ, - цитирует ТАСС Григоренко.

Напомним, на старте сезона-2017/18 ЦСКА одержал шесть побед в семи матчах, уступив только СКА в игре за Кубок Открытия (2:4).