Михаил Григоренко: "Не стоит говорить, что СКА - клиент ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги матча со СКА (4:1) на "Газпром-Арене" в присутствии 67770 зрителей. ЦСКА выиграл все четыре матча со СКА в этом регулярном чемпионате.

– СКА – ваш клиент?

– Не стоит так говорить. Просто во всех играх чуть сильнее были. А им чуть не хватило.

– Не стоит так говорить, чтобы не злить перед плей-офф?

– Да зачем говорить, что клиент? Команда-то хорошая. Все четыре матча были боевыми. Но мы были чуть лучше.

– Второй раз за неделю играть на таком стадионе – столь же завораживающе? Или более буднично?

– Столь же завораживающе. Сегодня даже чуть больше, может. На разминке Лепс выступал. И поинтереснее все было сделано. Коррективы какие-то внесли, наверное. Шуму побольше было – и с трибун, и с коробки. И лед получше был, плюс – успели потренироваться за день до. Так что даже больше понравилось.

– Если вспоминать все четыре игры, то сегодня ЦСКА играл наиболее агрессивно. В первой половине матча зачастую – в четыре человека в атаке. Это уверенность возросла, или вы понимаете, что со СКА можно играть только так?

– Мы всегда стараемся играть от себя и с позиции силы. Не всегда получается, но сегодня получалось. Чувствовали, что можем идти вперед и играть агрессивно. Это принесло свои плоды.

– От того, кто в вашем звене, Вей или Шалунов, меняется стиль?

– Так два разных игрока. Вей праворукий, с ним поразнообразнее получается. А так – оба сильные партнеры.

– Вей – сильный диспетчер. Вы часто открываетесь под него. А Шалунов бросающий, с ним все наоборот?

– Трудно сказать, как это в деталях выглядит. У Макса бросок серьезный. Линден площадку получше видит, может отдать. Но у каждого свои сильные качества, мне приятно с обоими играть. (Игорь Еронко)