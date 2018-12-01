Михаил Григоренко: "Мы ожидали увидеть на воротах Гудачека, поэтому удивились, что вышел Трушков"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после победы над "Спартаком" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что болельщики соперника создали на трибунах хорошую атмосферу.

- Не считаете, что в дерби стало не хватать некоторой искры, более плотной силовой игры?

- А мне сегодня игра понравилась. Думаю, она была интересная для болельщиков. Было много опасных моментов, напряжение шло до последнего. Спартаковские фанаты создали приличную атмосферу. Мне кажется. Дерби удалось.

- У ЦСКА пошло большинство. Это больше связано с тем, что вы сами его наигрываете или разбираете видео игры в меньшинстве соперника?

- И то, и другое. Но больше это от нас исходит. Мы сегодня хорошо контролировали шайбу, бросали по воротам и закрывали голкипера.

- Сегодня эпизод с вашей заброшенной шайбой просматривали...

- Получилось так, что я попал под перекладину, поэтому судьи не сразу зафиксировали взятие ворот. Я тоже не был уверен, что шайба попала. Где-то пятьдесят на пятьдесят.

- В первом периоде вы тоже попали в штангу. Могли сразу распечатать вратаря и снять вопросы.

- Не бывает такого, чтобы в первом периоде снимались вопросы, а моменты был действительно хороший.

- Вы были удивлены, что "Спартак" сегодня поставил третьего голкипера Трушкова?

- На самом деле, да. Рассчитывали увидеть в раме Гудачека. Даже удивились, когда увидели Трушкова. Он здорово сыграл в третьем периоде.

- С кем вам удобнее играть в центре: с Шалуновым или с Веем?

- И с тем, и с другим. Взаимопонимание есть, потому что они действуют в одинаковом стиле. Единственное отличие, что Вей праворукий, а Шалунов – леворукий. (Елена Григорьевская)

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"