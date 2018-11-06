Михаил Григоренко: "Мне не скучно от игры ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко во время дня открытых дверей сборной России перед Кубком "Карьяла" рассказал, почему не считает игру ЦСКА скучной.

- Вчерашний матч ЦСКА - СКА обсуждали в сборной?

- Нет, тренеры на собрании правильно сказали, что в сборной у нас одна команда и одна цель. Стараемся забывать про клубы.

- Удивились, что из ЦСКА вызвали меньше игроков, чем обычно?

- У тренерского штата всегда есть причины кого вызывать, кого - нет. Хочется и новых ребят проверить, и на старых посмотреть. Основная задача - подготовка к ЧМ. В России много игроков, достойных вызова в сборную.

- Когда в прессе стали говорить, что ЦСКА играет в скучный хоккей, команда прибавила и стала много забивать. Как реагируете на это?

- Это работа журналистов и специалистов оценивать, как мы играем. Наша задача - показывать результат. Мы идем на первом месте в конференции. Кому-то нравится как ЦСКА играет, кому-то - нет.

- Вам самим не скучно?

- Мне - нет.

- В чем отличие Воробьева и Никитина как главных тренеров?

- Сложный вопрос. Я бы не сказал, что уж очень сильно отличаются. (Игорь Еронко)