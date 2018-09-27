Михаил Григоренко: "Матчи против "Спартака" – особенная игра. Настрой запредельный"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после победы над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1) похвалил команду соперника.

– Такие матчи всегда принципиальные. Эта победа очень важна для нас. Очень рады, что выиграли, – сказал Григоренко.

– Вы каждый раз побеждаете "Спартак". Есть ли какой-то секрет? Дело в настрое?

– Все настраиваются, и соперник тоже выходит на игру не просто так. Мы стараемся, для нас это особенная игра, и настрой всегда запредельный. Поэтому и получается выигрывать.

– Вратарь "Спартака" Гудачек левша. Держали это в уме?

– Не очень. Против леворукого вратаря надо играть немного по-другому. Поэтому как-то приятнее всегда под ловушку бросать.

– В чем изменился "Спартак" по сравнению с плей-офф?

– По составу изменился. Пришло много новых игроков, иностранные ребята серьезные. Неплохие, высокие защитники с хорошими бросками. Соперник прилично усилился в этом межсезонье. (Елена Григорьевская)