Михаил Григоренко: "Матч с "Йокеритом" по накалу соответствовал игре плей-офф"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после победы над "Йокеритом" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что эта встреча по накалу борьбы соответствовала игре плей-офф. Форвард признал, что команды было непросто играть после праздников.

- Игра шла кость в кость, можно сказать, что по накалу она соответствовала игре плей-офф, - цитирует ТАСС Григоренко. - Тяжело играть после праздников, обе команды долго вкатывались в матч, но потом получилась интересная встреча. Очень хорошо, что в овертайме удалось выиграть, это важная победа для нас. Немножко выпали из привычного ритма, играли через день, график тренировок одинаковый, первый матч после такого перерыва всегда тяжело дается, но все в равных условиях, им тоже было непросто.