Михаил Григоренко: "Финт Форсберга тренировал"

Нападающий олимпийской сборной России Михаил Григоренко признался, что курьезная шайба Максима Чудинова помогла его команде переломить финальную игру Sochi Hockey Open против СКА (4:3 Б). Также форвард подчеркнул свое желание попасть на Олимпиаду-2018, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Тренировали финт Форсберга?

– Ну да, тренировал. Коскинен хороший вратарь, большой, надо его как-то удивлять. Поэтому так вот попробовал – получилось удачно.

– Удивились тому, как Чудинов забил?

– Очень. Но ребята говорили, что у Коскинена в прошлом сезоне были проблемы с дальними бросками. Я думаю, он тоже немножко удивился (смеется).

– Этот гол переломил ход матча?

– Конечно. Счет 1:3, играем в меньшинстве, и такой подарок. Ребята взбодрились и побежали. Заиграли на нормальном уровне. Сравняли, вытащили игру.

– Так и не удалось забить на турнире.

– Буллит забил же (смеется). Были моменты, но просто в завершении где-то не получилось. Но и без того наша тройка много забила, очки я какие-то набрал. Ничего страшного нет.

– Вы хотели поиграть с Капризовым, а вас так и не поставили вместе.

– Так и не поставили, но ничего страшного. Еще поставят, я думаю. Сезон длинный.

– Ваша тройка (Федоров – Григоренко – Любимов) забрасывала самые важные шайбы на турнире. Хотелось бы в таком сочетании остаться и, может быть, на Олимпиаду поехать?

– Конечно. На Олимпиаде вообще не важно с кем играть. Лишь бы попасть. А так – с парнями было приятно играть. У нас хорошо получалось, мы вкатились и две последние игры неплохо провели. Стали друг друга лучше понимать, наладить взаимопонимание получилось. Здорово с ними играть.

Трансляция матча СКА - Россия