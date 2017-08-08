Михаил Григоренко: "Делать нечего людям - вот и обсуждают мой возраст"

Новичок ЦСКА Михаил Григоренко в интервью "СЭ" признался, что не знает, откуда берутся разговоры о его якобы ненастоящем возрасте, записанном в паспорте. По словам форварда, с документами у него все в порядке.

– После драфта один из генеральных менеджеров НХЛ анонимно сказал, мол, есть подозрение, что вам не 18 лет, а 20. И поэтому ваши котировки упали. Я тоже не раз слышал историю об этом.

– (Смеется.) Ну, она всплывает периодически. Но я же не буду ходить и говорить, что это неправда, что я вот такого года рождения. Люди говорят, что им хочется говорить. Не запретишь же им что-то писать. Говорят – и говорят. Время все покажет. Даже не знаю, что сказать (смеется). Оправдываться я тоже не собираюсь. Ничего такого.

– Действительно ли на этот счет проводилось расследование, которое ничего не обнаружило?

– Об этом родители, наверное, лучше знают. Я, конечно, помню: это было давно, когда еще маленький был, лет 10-12. Какие-то расследования, домой ко мне кто-то приезжал, пытались что-то найти. Но в итоге ничего не нашли. И все, на этом все закончилось. Поэтому – не знаю, что к этому еще добавить. Все документы у меня в порядке. И даже интересно, почему такие разговоры ходят. Может, потому что я вырос рано. Или играл как-то слишком хорошо (смеется). Я тогда часто так играл (смеется). Делать нечего людям – вот и обсуждают. (Игорь ЕРОНКО)

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