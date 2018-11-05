Михаил Григоренко: "ЦСКА подходит к игре со СКА в отличном состоянии"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко отметил, что команда подходят к матчу регулярного чемпионата КХЛ против СКА в отличном эмоциональном и психологическом состоянии. Встреча пройдет сегодня на "ЦСКА-Арене".

– Мы подходим к игре со СКА в отличном эмоциональном и психологическом состоянии, – цитирует ТАСС Григоренко. – Была хорошая игра с "Йокеритом" (5:0), которая добавит эмоций перед матчем со СКА. В начале сезона у нас не всегда получалось много забрасывать, но мы тренируемся, бьемся, и вот в последних матчах прорвало. Сейчас все тройки притерлись друг к другу, находим химию.

Надеюсь, что мы еще не показываем свой лучший хоккей и прибавим по ходу сезона. Думаю, лучшую игру будем показывать в плей-офф.