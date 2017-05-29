Михаил Грабовский: "Плэтту не понравилось отношение со стороны Федерации хоккея Белоруссии"

Нападающий Михаил Грабовский заявил, что Федерация хоккея Белоруссии неправильно относится к натурализованным игрокам. Хоккеист отметил, что нападающему ЦСКА Джэффу Плэтту не нравится, что федерация его не замечает. 31-летний канадец имеет гражданство Белоруссии и выступал за национальную команду страны, а также за минское "Динамо".

– Федерация могла бы как-то лучше относиться к натурализованным канадцам, – цитирует "Прессбол" Грабовского. – Ему не дали приз, просто потому, что он канадец. Когда ребята получили паспорт – они белорусы, нужно относиться к ним как к белорусам. По моей информации, Плэтту не слишком нравится, потому что к нему нет никакого отношения со стороны федерации. А он игрок КХЛ.