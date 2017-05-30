Михаил Грабовский: "Лимит на легионеров в КХЛ - ошибка, но Третьяка сложно пробить"

Белорусский форвард Михаил Грабовский выразил уверенность в том, что в составе минского "Динамо" могут быть иностранные игроки, но они должны обладать высочайшим уровнем. По его словам, только в таком случае легионеры помогут развиваться белорусским игрокам.

- Пусть будет трое, четверо, может быть, пятеро легионеров, но они должны быть очень хорошего уровня, чтобы помогать нашим ребятам расти. Если их будет много, я - "за", - сказал Грабовский в эфире телеканала "Беларусь 5". - Три года назад в "Динамо" было много легионеров, но толку от этого не было.

Прошлый год показал, что, если есть хороший вратарь, то команда будет играть, а молодые хоккеисты будут учиться. Сколько детишек смотрело, как он здорово играл. Думаю, это польза для страны, если такие легионеры будут играть в "Динамо".

Что касается России, то для меня этот вопрос вообще не понятен. Игроки за то, чтобы играли иностранцы, но там не так все просто. Наверное, сложно пробить Третьяка. Мне кажется, что это ошибка. Играть должны лучшие, тем более в России.

Напомним, что на данный момент в КХЛ заявлять на матч можно не более пяти иностранцев.