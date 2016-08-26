Михаил Головков: "Витязь" вылетит на матч с "Адмиралом" около 23.00, игра начнется позже"

Президент "Витязя" Михаил Головков заявил, что команда вылетит во Владивосток на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" в 23.00 по московскому времени. Ранее стало известно, что подмосковный клуб не может вылететь во Владивосток из-за несвоевременной подачи самолета в аэропорт.

– Рейс был задержан, но в 11 вечера мы планируем вылететь, – цитирует "Р-Спорт" Головкова. – Это форс-мажор, виноватых здесь искать не стоит, однозначно матч не начнется в 17 часов местного времени. Мы находимся в контакте с лигой и рассчитываем, что матч начнется в 8 вечера по местному времени (13.00 мск). Сейчас этот вопрос решаем с лигой.