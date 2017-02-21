Михаил Головков: "Витязь" выглядел достойно в матче против СКА"

Президент "Витязя" Михаил Головков считает, что команда достойно смотрелась в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против СКА (1:3). Также он отметил, что соперник ничем не удивил. Следующий поединок в серии состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

- Команда выглядела достойно, игра понравилась, ребята молодцы, - цитирует "Р-Спорт" Головкова. - Удивил ли чем-то СКА? Нет, ничем. Никакой робости у нас не было. Выглядели достойно. Может, у нас даже побольше было опасных моментов, но выручил Коскинен, где-то не попали в ворота. Надо реализовывать моменты. Удовлетворенности тем, что мы вышли в плей-офф, нет.