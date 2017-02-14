Михаил Головков: "Продление контракта с Беловым даже не обсуждается"

Президент "Витязя" Михаил Головков поделился эмоциями по поводу выхода команды в плей-офф КХЛ. Сегодня подмосковный клуб в матче регулярного чемпионата победил "Куньлунь" (5:3), а ЦСКА обыграл "Сочи" (4:3), что позволило "Витязю" впервые в истории сыграть в матчах на вылет.

– Мы не следили за матчем ЦСКА – Сочи. Только когда закончилась наша игра – уже достали телефоны и начали следить, - отметил Головков. - И вот дождались. "Витязь" наконец-то это сделал! Наши ребята, тренерский штаб во главе с Беловым, наш генеральный менеджер, который привез таких классных иностранцев, – все проделали отличную работу.

Болельщикам, которые заполняют стадион, дворцу – всем огромное спасибо. Это общая наша победа. Конечно, мы можем замахнуться на большее. Сейчас эмоции схлынут, и уже будем думать о будущем. Соперники будут непростые, либо СКА, либо ЦСКА. Нам без разницы, на кого выходить. Лучше пусть они думают о нас.

Мы противопоставим их нашу команду и наших болельщиков. Они и на выезде нас поддержат, и здесь заполнят арену. У Белова был контракт по схеме "1+1". Там не было условий, мол, попадаем в плей-офф – продлеваем. По продлению, думаю, даже не обсуждается. (Игорь ЕРОНКО)