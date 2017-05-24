Михаил Головков: "Не знаю, на каком основании можно исключить клуб, если он выполняет регламент". ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Михаил Головков: "Не знаю, на каком основании можно исключить клуб, если он выполняет регламент"

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Президент "Витязя" Михаил Головков отметил, что не видит оснований для исключения клуба из лиги, если он выполняет регламент. Напомним, сегодня из чемпионата КХЛ был исключен новокузнецкий "Металлург".

– Не знаю, на каком основании можно исключать клубы, если они выполняют регламент, – сказал Головков. – Получается, что через три года лига может лишиться сразу пяти российских команд.

– Почему российских?

– Лига же континентальная. У нас "Лев" играл в финале. Шикарный был финал. Была полная арена. Хоккейная страна. Конечно, больше всего мы беспокоимся о российских клубах. Говорят, что нет, давайте хорошую школу, а остальное будет нормально. Нет, такого не будет, потому мальчику, который приходит заниматься, важно получить клюшку Малкина и так далее, который далеко. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

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