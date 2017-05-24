Михаил Головков: "Не знаю, на каком основании можно исключить клуб, если он выполняет регламент"

Президент "Витязя" Михаил Головков отметил, что не видит оснований для исключения клуба из лиги, если он выполняет регламент. Напомним, сегодня из чемпионата КХЛ был исключен новокузнецкий "Металлург".

– Не знаю, на каком основании можно исключать клубы, если они выполняют регламент, – сказал Головков. – Получается, что через три года лига может лишиться сразу пяти российских команд.

– Почему российских?

– Лига же континентальная. У нас "Лев" играл в финале. Шикарный был финал. Была полная арена. Хоккейная страна. Конечно, больше всего мы беспокоимся о российских клубах. Говорят, что нет, давайте хорошую школу, а остальное будет нормально. Нет, такого не будет, потому мальчику, который приходит заниматься, важно получить клюшку Малкина и так далее, который далеко. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)