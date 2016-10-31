Михаил Головков: "Главное достижение "Витязя" - хорошая заполняемость арены"

Президент "Витязя" Михаил Головков после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (9:6) назвал главным достижением клуба хорошую заполняемость арены в Подольске. Игра стала рекордной в плане результативности в нынешнем сезоне.

– Полностью соглашусь с нашим тренером, который на послематчевой пресс-конференции сказал, что самое большое достижение этого матча то, что у нас был практически полный дворец, – приводит ТАСС слова Головкова. – Очень много детей, болельщикам такая результативная игра нравится, спасибо им, что они заполнили стадион. У тренера, конечно, возникают определенные вопросы в плане организации игры в обороне, что естественно. Но главное, что мы взяли три очка, ушли с хорошим настроением в краткосрочный отпуск.

Вместимость ледового дворца "Витязь" составляет 5500 зрителей. На матче между подмосковной командой и минским "Динамо" присутствовало 4560 человек. Игра стала второй по количеству заброшенных шайб в истории КХЛ. Рекордной является встреча 2009 года между "Витязем" и "Барысом", в которой игроки астанинской команды одержали победу со счетом 11:6.



