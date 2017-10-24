Михаил Глухов: "Непривычно играть с легионерами, они более техничные"

Нападающий "Ак Барса" Михаил Глухов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (1:2 Б) отметил, что его команда потратила много сил в предыдущей игре против магнитогорского "Металлурга" (4:0). Форвард также добавил, что играть с легионерами непривычно.

– Тяжелая игра была сегодня, третья через день, потратили много сил с "Магниткой", – цитирует "Бизнес Online" Глухова, – Старались играть на победу, могли дотянуть, но, к сожалению, удалились в конце третьего периода и пропустили. Дальше буллиты – уже лотерея.

– Вы третью игру провели в звене с легионерами. Как оцените взаимодействие в тройке?

– Немного тяжеловато, непривычно. Они более техничные ребята, я стараюсь выполнять черновую работу, "копать".

– Тяжело ли было настраиваться в эмоциональном плане после победы над "Металлургом"?

– Порадовались, но сегодня была уже другая игра. Первый период провалили, а второй и третий провели посильнее.