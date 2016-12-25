Михаил Бирюков: "В игре с "Локо" определяющей стала игра в неравных составах"

Голкипер "Торпедо" Михаил Бирюков после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (1:3) выразил сожаление по поводу поражения. По его словам, определяющим фактором в этой встрече стала игра в неравных составах.

– К сожалению, не хватило доли секунды, и я пропустил шайбу, которая, возможно стала решающей в этом матче. Нападающий "Локомотива" удачно сыграл на добивании...

– "Торпедо" начало матч активно, забило гол уже на первой минуте, создавало моменты. А затем инициатива перешла к сопернику. Чем можете это объяснить?

– Сложно сказать. Возможно, определяющей стала игра в неравных составах. У нас не получилось большинство, а в меньшинстве мы пропустили две шайбы. Соперник быстро сравнял счет, играя "пять на три", а также реализовал численное преимущество в конце второго периода. Это были ключевые эпизоды поединка.

– Последний матч 2016 года вы также проведете дома. Что скажете о следующем сопернике – "Витязе"?

– Сложный соперник. Насколько я понимаю, "Витязь" сейчас на ходу (одержал три победы в последних четырех матчах на выезде – прим. автора). Не сомневаюсь, что мы проведем серьезный разбор соперника в период подготовки к матчу. Мы не имеем права проигрывать, тем более последний матч года, да еще и при своих трибунах. Будем играть только на победу.