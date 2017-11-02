Михаил Бирюков: "Со мной никто в "Витязе" на тему расторжения контракта не общался"

Вратарь "Витязя" Михаил Бирюков отметил, что с ним в клубе никто не общался по поводу расторжения контракта. Он также добавил, что вместе с командой готовится к предстоящим играм.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что подмосковный клуб собирается разорвать контракт с голкипером.

– У меня действующий контракт с клубом до 30 апреля 2019 года. Со мной на тему расторжения никто не общался, откуда эта информация мне неизвестно, – сказал Бирюков. – Вместе с командой готовлюсь к предстоящим играм, а кто играет в воротах, решать только главному тренеру, я безукоризненно выполняю его установки. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Бирюков, в составе сборной России дважды выигравший чемпионат мира, в этом сезоне принял участие в 15 матчах, пропуская в среднем 2,63 шайбы при проценте отраженных бросков 92,1.