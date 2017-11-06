Михаил Бирюков: "Мы с "Витязем" остаемся друзьями. Но у каждого своя дорога"

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков отметил, что у него остается теплое отношение к "Витязю", с которым голкипер расторг контракт. Соглашение было разорвано по обоюдному решению сторон.

– Впервые даю интервью в таком статусе, непросто подобрать слова, – цитирует официальный сайт "Витязя" Бирюкова. – Жизнь продолжается, все впереди.

У команды тяжелый момент и хочу пожелать ребятам выбраться из этой неприятной ситуации…

Думаю, ребята справятся с этим. Обязательно выдадут хорошую серию побед, которая позволит зацепиться за плей-офф. Желаю удачи ребятам, всему коллективу.

– Какие-то планы на будущее есть?

– Нет пока. Нужно время все переосмыслить, прийти в себя. Эмоциональное состояние не самое лучшее. Пообщался с главным тренером Валерием Беловым. Мне этот разговор немного помог, было приятно от него услышать слова: "Нет претензий по работе, по самоотдаче".

К сожалению, такая ситуация получилась. Можно сказать, мы остаемся с клубом "Витязь" друзьями. У каждого дальше своя дорога.