Михаил Бирюков: "Игра за "Торпедо" - лучшее время, которое у меня было"

Вратарь "Витязя" Михаил Бирюков после поражения от ЦСКА (2:1) на Кубке мэра Москвы выразил надежду, что его команде удастся решить задачу выхода в плей-офф КХЛ. Также хоккеист отметил, что много работает, чтобы стать первым номером в команде.

– Было ощущение, что после первой пропущенной шайбы от ЦСКА вы немного запаниковали.

– Вам со стороны виднее, но вроде бы такого не было, – сказал Бирюков. – Я хочу стать первым номером команды и работаю для этого. То же самое делает и Игорь Сапрыкин. Кто будет сильнее, тот и станет первым номером команды.

– С каким чувством выйдете на лед в новом сезоне против бывшего клуба "Торпедо"?

– Это была отличная команда и тренер, которому я очень благодарен. Хочу сказать спасибо Скудре за эти три сезона. Это, наверное, лучшее время, которое у меня было на сегодняшний день. В Нижнем Новгороде всегда волнительно и приятно играть. Город живет хоккеем. Надеюсь получить хорошие эмоции. Мне всегда хочется побеждать. Стоит задача-минимум – выйти в плей-офф, и я очень надеюсь, что нам удастся это сделать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)