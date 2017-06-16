Мейя продлил контракт с "Динамо" и проведет десятый сезон в клубе

Рижское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с нападающим Гинтсом Мейей. О сроках соглашения с 29-летним хоккеистом на данный момент не сообщается.

Отметим, что для форварда следующий сезон в составе латвийского клуба станет десятым. В минувшем сезоне он провел 60 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков. Всего в лиге он провел 386 матчей, в которых набрал 87 (39+48) матчей.