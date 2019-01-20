Мэтью Майоне: "Овечкин – идеальный солист. Малкин тогда бы запел"

Защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне признался, что хотел бы собрать рок-группу из хоккеистов, сообщает RT.

– Было бы здорово собрать рок-группу из хоккеистов. Если бы это произошло, Хенрик Лундквист был бы гитаристом и точно позвал бы моего приятеля Мэтт Дюшен. Овечкин был бы идеальным солистом, он потрясающий! Было бы круто, если бы запел Малкин​. На английском, наверное, он бы не стал, а вот на русском – да, – приводит слова Майоне RT.

Ранее главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов признался, что хотел бы взять к себе в команду двух российских специалистов из РПЛ: Курбана Бердыева и Юрия Семина.