Мэттью Гилрой: "Спартак" голоден до побед"

Защитний "Спартака" Мэттью Гилрой после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Авангардом" (2:3) отметил, что смена тренера положительно повлияла на команду. по его словам, сейчас красно-белые голодны до побед.

– Конечно, хорошо, что нам удалось отыграться – мы сравняли, счет был 2:2, но при игре "четыре на четыре" нам забили третий гол, – цитирует Гилроя пресс-служба "Авангарда". - Жаль, что так получилось. Думаю, голы сыграли свою психологическую роль. У нас и потом были хорошие моменты, но своим шансом воспользовались хозяева.

Я думаю, что после смены тренера мы сейчас более голодны до побед. Мы приходим, усердно работаем, выкладываемся на полную.

Не могу сказать, что я зацикливаюсь, что являюсь лучшим бомбардиром команды. Просто я много играю в большинстве, мне отдают хорошие передачи, и удаётся забивать голы. Но это сейчас не главное. Команде нужно набирать очки, а сегодня ни одного взять не получилось. Нам нужно попадать в плей-офф. Моя задача – поиграть в плей-офф. Я уже третий год здесь и ни разу не играл в плей-офф.