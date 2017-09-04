Мэттью Гилрой: "Остались хорошие воспоминания от "Спартака"

Защитник "Йокерита" Мэттью Гилрой в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" отметил, что будет рад сыграть со своим бывшим клубом. Встреча пройдет 6 сентября в Москве.

– У нас было хорошее начало в чемпионате. Сильные соперники – "Локомотив", СКА. Смогли проверить свои силы. У нас был хороший выезд, хотя мы можем играть лучше, – отметил Гилрой в эфире клубного телевидения. - Что касается "Спартака", то у меня остались хорошие воспоминания. Здорово будет увидеть друзей и знакомых. У нас будет очень важная выездная серия.

Сейчас у нас пауза в играх. Стараемся сохранять боевую готовность. Но надо отдохнуть перед поездкой на Дальний Восток и в Китай. Она отнимет очень много сил. Еще непонятно, как скажется пауза в матче со "Спартаком". Нужно хорошо начать, чтобы войти в этот матч. Если мы будем придерживаться своей системы, то у нас будут хорошие шансы на победу.