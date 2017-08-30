Мэттью Фрэттин: "Я определенно счастлив в Астане"

Нападающий "Барыса" Мэттью Фрэттин отметил, что перешел в клуб из Казахстана по совету соотечественника Линдена Вея, информирует Sports.kz. Форвард подчеркнул, что Астана превзошла его ожидания.

– Почему именно "Барыс"?

– У меня появилась возможность играть. Я знал, что в команде есть Линден Вей. Связался с ним. Он рассказал только положительные вещи о команде, клубе, городе и людях, что здесь проживают и работают. Всегда лучше выбрать для продолжения карьеры то место, где ты кого-то знаешь, где к тебе хорошо относятся и тебе будет комфортно работать. Я знал, что прежде в Астане играло много моих соотечественников. Многие из них прикипели душой к "Барысу".

– Знали ли вы или ваши родственники и друзья что-нибудь о Казахстане?

– Никто из моих близких и друзей не был Казахстане ранее. Надеюсь, что в скором времени я смогу привезти близких в Астану. Уверен, им понравится. Пока что я получаю удовольствие от нахождения здесь. Конечно, я немного посидел в Google, чтобы узнать о Казахстане. Главную информацию, впрочем, я получил от Линдена. Он сказал мне, где мы будем жить, как будем питаться, как далеко находится наша арена от дома, в общем, важные бытовые вопросы.

– Насколько ожидания совпали с реальностью?

– Здесь гораздо круче, чем я ожидал, без сомнения. Ты едешь с одними ожиданиями, но реальность превосходит их. Красивый молодой город с прекрасными зданиями. Очень дружелюбные люди. Я определенно счастлив.