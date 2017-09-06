Мэтт Гилрой: "У "Спартака" определенно лучшие болельщики в мире"

Защитник "Йокерита" Мэтт Гилрой, с 2015 по 2017 год выступавший за "Спартак", отметил, что ему было приятно одержать победу над бывшей командой (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам игрока обороны, ему всегда приятно играть в Москве.

- Мы победили благодаря игре в неравных составах, показали, что у нас есть две отличные бригады большинства, - цитирует "Р-Спорт" Гилроя. - Всегда здорово играть в Москве, я рад, что набрал очки в игре против бывшей команды, со "Спартаком" у меня связано много прекрасных воспоминаний, рад был всех видеть. Отдельное спасибо болельщикам, они были невероятны, особенно в прошлом сезоне. У "Спартака" определенно лучшие болельщики в мире.