Мэтт Гилрой: "Перелеты в КХЛ – это безумие"

Защитник "Йокерита" и сборной США Мэтт Гилрой отметил, что до сих пор удивляется количеству перелетов во время регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, что 33-летний хоккеист выступает в лиге с 2014 года, поиграл за "Атлант" и "Спартак".

– Это какое-то безумие, – цитирует NY Post Гилроя. – Количество перелетов, которые мы совершаем во время чемпионата – просто не описать словами. Мы возвращаемся с выездной игры, провели матчи в четырех разных городах, которых расположены почти на краю земли. Хельсинки? Отличный город. В "Йокерите" вообще все организованно на высоком уровне.