Мэтт Эллисон покидает минское "Динамо"

Минское "Динамо" расторгло контракт с нападающим Мэттом Эллисоном по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. Форвард сам обратился к руководству команды с просьбой о досрочном окончании соглашения после сезона-2016/17. Действующий контракт канадца был рассчитан до 2018 года.

– ХК "Динамо-Минск" благодарит Мэтта за плодотворное сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере, – говорится в заявлении клуба.

В прошедшем сезоне в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ Эллисон набрал 49 (16+33) очков. В пяти встречах плей-офф он записал на свой счет две заброшенные шайбы.