Мэтт Эллисон: "Мы должны действовать умнее и немного жестче, ведя 3:0"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Мэтт Эллисон отметил, что непросто далась его команде игра против "Сочи" (6:4), в которой он отметился результативной передачей. Форвард также подчеркнул, что перевод в первое звено к Сергею Мозякину и Яну Коваржу сильно облегчил ему игру.

– Не слишком простая игра, но мы нашли путь к победе в третьем периоде. При этом Самсонов хорошо отыграл в воротах, Пивцакин и Коварж забили очень важные шайбы, Тимкин был хорош. Это в целом неплохая игра, но мы должны действовать еще лучше, чтобы продолжить выигрывать в следующих матчах.

– Сегодня вы играли в первом звене. Какие впечатления?

– Мозякин и Коварж – отличные игроки, облегчили мне игру. Они играют вместе много лет, делают такую красоту в чужой зоне, а мне всего лишь потребовалось идти на ворота.

– Команда вела в три гола, но потом позволила сочинцам сравнять. Почему так вышло?

– Я не знаю. Да, мы сделали несколько ошибок, которыми соперник смог воспользоваться. Нам нужно быть умнее, немного жестче. Нельзя останавливаться после того как вышел вперед, нужно продолжать сражаться. Нам пришлось в третьем периоде исправлять ситуацию, получилось забить пару голов. Они в итоге и сделали игру. Играть нужно 60 минут, а не только 40.

– Важная победа после нескольких четырех поражений подряд?

– Это всегда важно. Мы, конечно, бы хотели выиграть все 56 игр, но такого не бывает. Каждую игру мы выходим побеждать, но не всегда идет так хорошо как, например, с Уфой или Минском. Сегодня, действительно, была важная победа. Ожидаю, что продолжим играть лучше. (Юрий ШИРИНКИН)