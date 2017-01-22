Мэтт Эллисон: "Мне кажется, что команда Востока схитрила в биатлонном конкурсе"

Нападающий минского "Динамо" и команды дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ Мэтт Эллисон высказал предположение о том, что команда Востока не совсем честно выступила в биатлонном конкурсе. По словам игрока, соперник не проехал необходимое количество штрафных кругов.

– Было здорово принять участие в мастер-шоу, – приводит пресс-служба минского клуба слова Эллисона. – На льду было много мастеровитых ребят, которые вытворяли такие штуки, которые не всегда увидишь даже во время тренировок. Было здорово посмотреть и принять участие.

– Вы приняли участие в двух конкурсах, но ни в одном вашей команде победить не удалось.

– Честно говоря, мне кажется, команда Востока схитрила в биатлоне. Они не накрутили необходимое количество штрафных кругов. Но мишени действительно были очень маленькие, чтобы их поразить. Во втором конкурсе я лишь пасовал, благодаря Геноуэю, который не смог забросить.

– Это уже ваш второй Матч звезд КХЛ. Различия уже заметны?

– В этом году это не просто матч, а целый звездный уик-енд. Организация здесь на высшем уровне. Нам всегда говорят, что необходимо сделать, поэтому у тебя нет шансов ошибиться.