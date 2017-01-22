Мэтт Эллисон: "Ковальчук и Дацюк могут попробовать побить мой рекорд, хотя вряд ли им это удастся"

Нападающий минского "Динамо" и команды дивизиона Боброва Мэтт Эллисон отметил, что шансы побить его рекорд прошлого года в 7 заброшенных шайб в Матче звезд КХЛ есть у Ильи Ковальчука и Павла Дацюка. По словам игрока, к хоккеистам СКА будет приковано самое пристальное внимание в предстоящей встрече.

– Сейчас я даже не думаю о том, чтобы побить свой рекорд в 7 заброшенных шайб, установленный в Матче звезд КХЛ в прошлом году, – приводит пресс-служба минского "Динамо" слова Эллисона. – Все внимание будет приковано к Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку, у них куда больше шансов обновить мой рекорд. Хотя вряд ли. Разговоров о тактике на матч у нас пока не было. Обсудим это уже перед игрой.