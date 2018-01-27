Метсола вновь сыграет против "Куньлуня", несмотря на четыре сломанных зуба

Сегодня "Амур" в гостях играет с "Куньлунем" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что ворота хабаровчан будет защищать голкипер Юха Метсола. В прошлой встрече против китайского клуба, 25 января, финский вратарь получил повреждение и не смог доиграть встречу.

В результате удара ему надломило 4 зуба и рассекло губу. Однако сотрясения он не получил. В этом сезоне Метсола провел 49 матчей в "регулярке", одержал 26 побед и три раза сыграл на ноль.