Метсола вновь сыграет против "Куньлуня", несмотря на четыре сломанных зуба

Сегодня "Амур" в гостях играет с "Куньлунем" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что ворота хабаровчан будет защищать голкипер Юха Метсола. В прошлой встрече против китайского клуба, 25 января, финский вратарь получил повреждение и не смог доиграть встречу.
В результате удара ему надломило 4 зуба и рассекло губу. Однако сотрясения он не получил. В этом сезоне Метсола провел 49 матчей в "регулярке", одержал 26 побед и три раза сыграл на ноль.
Состав сегодня без изменений. Начинаем в 19:30. pic.twitter.com/iwSTBRO996– HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 27 января 2018 г.
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