Метсола, Савченко и Шумаков - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола из "Амура", в трех матчах одержавший три победы, в том числе одну – на ноль. Голкипер хабаровчан отразил на этой неделе 97,8 процента бросков при коэффициенте надежности 0,67.

Лучшим защитником признан Роман Савченко из "Барыса", одержавший вместе с командой победы во всех четырёх матчах недели. Защитник казахстанского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). Савченко набрал в этих встречах 2 (1+1) очка, его шайба в ворота "Йокерита" стала победной. Защитник "Барыса" провел три силовых приёма и заблокировал 5 бросков соперников.

Лучшим нападающим признан Сергей Шумаков из ЦСКА, в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший 5 (4+1) очков. Форвард армейского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). Его шайбы в ворота "Сибири" и "Югры" стали победными. В Ханты-Мансийске Шумаков стал автором дубля.

Лучшим новичком признан защитник Павел Воробей из "Куньлунь", в трех матчах набравший 2 (1+1) очка. Его шайба в ворота "Нефтехимика" стала победной. 20-летний защитник китайского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности, в среднем проводил на льду 10 минут 19 секунд и нанёс 8 бросков по воротам.