Метсола, Постма, Доус и Коновалов - лучшие игроки КХЛ в октябре

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов по итогам октября.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола ("Салават Юлаев"), проведший без замен 10 из 11 матчей месяца и одержавший в них шесть побед, в том числе одну на ноль. Его команда набирала очки в 8 из 11 матчей, а сам Метсола, как Иван Бочаров с Юлиусом Гудачеком, провел максимальное количество встреч в октябре – по 11. Голкипер уфимского клуба отразил 95,95% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,53. В матче против "Авангарда" Метсола отразил 62 из 64 бросков по своим воротам, что стало рекордом КХЛ.

Лучшим защитником признан Пол Постма ("Ак Барс"), в 11 матчах одержавший вместе с командой восемь побед и набравший в них 11 (3+8) очков. Канадский защитник не завершил ни один из поединков месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+9). Постма набирал очки в 7 из 11 матчей месяца. Его шайбы в гостевых матчах против "Амура" и московского "Динамо" стали победными. Постма отметился 22 бросками по воротам и заблокировал 12 бросков соперника.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус ("Автомобилист"), одержавший вместе с командой победы в 11 из 12 матчах месяца и набравший в них 12 (4+8) очков при показателе полезности (+5). Доус набирал очки в 10 из 12 проведенных игр, в том числе в 5 из 6 матчей на выезде. Его шайбы в гостевых поединках против "Северстали", "Металлурга" и в домашнем против "Йокерита" становились победными. Нападающий "Автомобилиста" нанес 33 броска по воротам и провел 8 силовых приемов и заблокировал 6 бросков соперников.

Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов ("Локомотив"), в девяти матчах одержавший шесть побед, из них три – на ноль. Впервые в КХЛ 20-летний голкипер не пропустил ни одной шайбы в гостевом поединке против СКА. Коновалов отразил 95,08% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,47. Голкипер "Локомотива" дважды в октябре признавался лучшим игроком недели.