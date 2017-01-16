Метсола, Ли, Шипачев и Ильенко - игроки недели в КХЛ

КХЛ объявила фамилии лучших хоккеистов игровой недели в регулярном чемпионате. Голкипер "Амура" Юха Метсола признан лучшим на своей позиции, одержав две победы в двух матчах и обе – "на ноль". В текущем сезоне финский голкипер оформил шесть "сухарей".

Лучшим защитником признан Крис Ли из магнитогорского "Металлурга". На счету хоккеиста 6 (1+5) баллов в трех матчах, в которых его команда одержала три победы. Лучший форвард – Вадим Шипачев из СКА, набравший 11 (4+7) баллов в четырех встречах. Лучшим новичком признан нападающий Артем Ильенко из "Локомотива", забросивший две победные шайбы в двух матчах.