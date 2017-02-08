Метсола, Ли и Козун - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола ("Амур"), в трех гостевых матчах одержавший три победы (в том числе одну – на ноль). Метсола отразил 97,27 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником признан Крис Ли ("Металлург" Мг), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 7 (2+5) очков (лучший показатель недели в лиге среди игроков этого амплуа). Защитник "Магнитки" завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе (+4). На счету Ли также 9 бросков по воротам соперников.

Лучшим нападающим признан Брэндон Козун ("Локомотив"), в двух гостевых матчах набравший 6 (4+2) очков (лучший результат недели в лиге). В обоих матчах нападающий ярославцев отметился дублями.

Лучшим новичком признан нападающий Денис Алексеев ("Адмирал"), в трех гостевых матчах забросивший две шайбы. Первая, в ворота новокузнецкого "Металлурга", стала для игрока дебютной в КХЛ. 19-летний нападающий дальневосточников в среднем проводил на льду 11 минут 13 секунд.