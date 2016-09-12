15:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Метсола, Безина и Скотт - лучшие игроки недели в КХЛ

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КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов третьей игровой недели. Лучшим вратарем признан Юха Метсола ("Амур"), в двух гостевых матчах пропустивший одну шайбу. Метсола отразил 98,21 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,49.

Лучшим защитником стал Горан Безина ("Медвешчак"), завершивший три матча с общим показателем полезности (+4) и при среднем времени на льду 31 минута 6 секунд (максимальный показатель в лиге). На счету Безины также 9 бросков по воротам и 4 силовых приема.

Лучшим нападающим признан Грэг Скотт (ЦСКА), одержавший вместе с командой три победы в трех матчах и набравший в них 4 (2+2) очка. Скотт завершил все игры недели с положительным показателем полезности при общем показателе (+3). На счету нападающего ЦСКА также 6 бросков по воротам и 5 силовых приемов.

Лучшим новичком признан нападающий Владимир Ткачев ("Адмирал"), набравший в трех матчах 4 (3+1) очка. На счету Ткачева дубль в гостевом матче с "Сочи". 20-летний нападающий завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+2), нанес 7 бросков по воротам.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/12/318989.html

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