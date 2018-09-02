"Металлург" забросил 5 шайб "Словану", Кулемин забил в первом матче после возвращения в КХЛ

"Металлург" обыграл "Слован" на старте регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. Победную шайбу забросил Николай Кулемин. Летом он вернулся в "Магнитку" из "Айлендерс". Всего в НХЛ Кулемин провел 4 сезона в составе нью-йоркцев и 6- в составе "Торонто". В "Металлург" он уже возвращался в 2012 году во время локаута в НХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Слован" (Братислава) - 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Рылов - 1 (Варфоломеев, Чибисов), 7:43 - 1:0. Кулемин - 1 (Мозякин, Эллисон), 11:05 - 2:0. Бирюков - 1 (Береглазов), 14:14 - 3:0. Мозякин - 1 (Кулемин, Эллисон), 32:55 - 4:0. Любимов - 1 (Варфоломеев, Чибисов), 43:05 - 5:0. Вирта - 1 (Лишка, Шос), 56:30 - 5:1.

Вратари: Кошечкин - Чильяк.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 25 (7+8+10) - 34 (10+12+12).

Судьи: Ансонс, Цыплаков.

2 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".