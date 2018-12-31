"Металлург" выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

В официальном Твиттере "Металлурга" опубликовано сообщение по поводу трагедии в Магнитогорске.

- Магнитогорск скорбит, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв, после чего обрушился подъезд. По последним данным, погибли четыре человек. 68 пока числятся пропавшими без вести.

Приоритетной версией трагедии на данный момент является взрыв бытового газа.