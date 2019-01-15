"Металлург" встретился с мамой ребенка, спасенного после взрыва в Магнитогорске

Магнитогорский "Металлург" навестил московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, 31 января 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. В нем проживали 120 человек. Погибло 39 человек.

Представители команды - Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов - встретились с мамой Вани Фокина – малыша, извлеченного из-под завалов подъезда дома в Магнитогорске, и поговорили о состоянии мальчика. Также малышу передали подарки и слова поддержки от всей команды.

Сообщается, что часть денег, собранных хоккеистами, будет направлена именно на помощь семье Фокиных, на борьбу за жизнь, на восстановление ребенка. После этого все отправились на встречу с Президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессором, доктором медицинских наук – Леонидом Михайловичем Рошалем, с которым обсудили перспективы выздоровления ребенка.

- Администрация, игроки, тренеры и болельщики хоккейного клуба "Металлург" искренне желают скорейшего выздоровления Ване, его родителям – терпения, а также от души благодарят всех специалистов, принимающих участие в судьбе малыша, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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