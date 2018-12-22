"Металлург" вернул трех хоккеистов из ВХЛ

"Металлург" вернул в состав трех игроков из фарм-клуба ВХЛ "Зауралья", сообщает официальный сайт команды из Кургана. В расположение "Магнитки" едут Павел Нечистовский, Александр Игошев и Владислав Дюкарев.

Вратарь Нечистовский провел 7 матчей, одержал 2 победы, отразив 90,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,65.

Защитник Игошев провел 31 матч, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "+1" и 6 минутах штрафа.

Дюкарев пропустил последние два месяца из-за травмы. Он провел в ВХЛ 12 матчей, набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности "+1".

В "Зауралье" два хоккеиста "Металлурга" - Илья Авраменко и Егор Коробкин.