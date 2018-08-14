"Металлург" в овертайме обыграл "Салават Юлаев" на турнире в Челябинске

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Салават Юлаев" (2:1 ОТ) в матче предсезонного турнира Кубок губернатора Челябинской области. Победу "Магнитке" принесла шайба Максима Матушкина в овертайме.

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Кубок губернатора Челябинской области

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ткачев - 2 (Кемппайнен, Ларсен), 32:02 - 1:0. Язьков - 2, 55:58 - 1:1. Матушкин - 2 (Варфоломеев, Чибисов), 63:32 - 1:2.

Вратари: Метсола - Кошечкин.

Судьи: Гусев, Кислов.

14 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.