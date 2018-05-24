"Металлург" проведет сбор в Германии

"Металлург" в межсезонье проведет сбор в Гармиш-Партенкирхене, в Германии, который начнется 26 июля. Как сообщается на официальном сайте клуба, до этого, с 13 июля, хоккеисты будут проходить медицинские тесты в Магнитогорске.

В Германии клуб сыграет два контрольных матча, которые пока находятся на стадии согласования.

В августе хоккеисты вернуться домой на Кубок губернатора челябинской области, который пройдет с 14 по 18 августа, где встретятся с "Трактором", "Салаватом Юлаевым", и "Авангардом".

Также в конце лета "Маталлург" примет участие в домашнем турнире, Мемориал Ромазана, где снова сыграют с "Трактором", а также "Сибирью" и "Торпедо".

Сезон-2017/18 "Металлург" дошел до полуфинала плей-офф КХЛ и завершил чемпионат на пятом месте "Востока".